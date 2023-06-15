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Россиянка стала подозреваемой в деле о домогательствах фронтмена Rammstein

Работавшая кастинг-директором рок-группы Rammstein россиянка Алена Макеева стала фигуранткой уголовного дела о домогательствах, возбужденного в отношении фронтмена группы Тилля Линдеманна, сообщает Welt am Sonntag, ссылаясь на прокуратуру Берлина.

В публикации говорится, что россиянка находится в статусе подозреваемой. В прокуратуре считают, что женщина выбирала и поставляла девушек на вечеринки Rammstein после концертов, пишет «Газета.ру».

Линдеманн и Макеева проходят по двум уголовным делам: о сексуальных домогательствах и сбыте наркотиков.

14 июня стало известно, что в Германии возбудили уголовное дело против солиста Rammstein Тилля Линдеманна по статье об изнасиловании.