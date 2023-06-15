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Отсидевший 18 лет «лесопарковый маньяк» в Челябинске может оказаться невиновным

Осужденный на 20 лет колонии строгого режима заключенный ИК-6 города Копейска Челябинской области Алексей Корочкин, получивший известность как «лесопарковый маньяк», может быть отпущен на свободу и реабилитирован. Благодаря новым уликам Следственный комитет (СК) возобновил расследование дела о серийных убийствах, происходивших в Челябинске в начале двухтысячных.

По этому делу Корочкин был осужден в октябре 2005 года. По версии следствия, в те годы именно он нападал на влюбленные парочки в челябинском парке, насиловал и убивал. Тогда четких улик у следствия не было, но Корочкина осудили по показаниям двух пострадавших, одна из которых впоследствии пыталась отказаться от своих показаний, пишут «Известия».

В апреле этого года, спустя почти два десятка лет после приговора, к следователям попала ключевая улика — пистолет, из которого были убиты все жертвы. Владельцем оружия оказался бывший полицейский, который скончался от рака около года назад.

Это стало поводом для возобновления расследования, сообщили в СК.

«По данному уголовному делу проводится комплекс мероприятий и оперативно-розыскных действий. Устанавливаются все обстоятельства произошедших событий», — уточнил старший помощник руководителя СК по Челябинской области Владимир Шишков.

В эксклюзивном интервью заключенный Алексей Корочкин заявил, что никогда никого не убивал и все эти годы сидел незаконно. По его словам, его посадили по ошибке. Свою невиновность он пытался доказать на протяжении всего процесса и после приговора, но так и не смог.