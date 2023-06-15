В России и мире

Число погибших людей из-за сильной жары на севере Индии приближается к 100

Около ста человек скончались вследствие аномальной жары на севере Индии, сообщает в понедельник The Guardian.

По данным издания, в штате Уттар-Прадеш максимальная температура 43С была зафиксирована в воскресенье, а в Бихаре - в субботу 44,7С. Ситуацию усугубляет влажность в 25%, пишет «Интерфакс».

Местные власти обращаются к жителям, особенно пожилым, с призывами оставаться внутри помещений в течение светового дня.

Период с апреля по июнь - самое жаркое время года на большей части Индии, позже температура спадает, когда в страну приходят сезонные муссонные дожди.