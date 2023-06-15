В России и мире

Путин: Россия продолжит развитие ядерной триады

Россия продолжит всесторонне совершенствовать Вооруженные силы РФ с учетом новых вызовов и опыта проведения специальной военной операции. Об этом в среду, 21 июня, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с выпускниками высших военных учебных заведений.

Путин назвал важнейшей задачей развитие ядерной триады, которая является ключевой гарантией военной безопасности России и глобальной стабильности. По словам главы государства, это является выражением результатов колоссального многолетнего труда предприятий, конструкторских бюро, рабочих и инженеров, военных и гражданских специалистов, пишет FlashNord.

Путин отметил, что около половины частей и соединений РВСН оснащены новейшими комплексами «Ярс», проводится перевооружение войск на современные ракетные системы с гиперзвуковой боевой частью «Авангард». В ближайшее время на боевое дежурство заступят первые пусковые установки комплекса «Сармат» с новой тяжелой ракетой.

Путин заверил, что планы качественного повышения потенциала всех компонентов Вооруженных сил РФ будут реализованы в полном объеме.