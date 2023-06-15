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Белоруссия вводит запрет на перемещение по стране польских прицепов

Белоруссия вводит запрет на перемещение по своей территории прицепов и полуприцепов, зарегистрированных в Польше, а также зарегистрированных в этой стране легковых автомобилей, осуществляющих международную перевозку. Такое постановление правительства республики опубликовано на национальном интернет-портале.

Прежде введенный постановлением Совета министров Белоруссии от 22 апреля 2022 года № 247 запрет распространялся на перемещение по территории республики грузовых автомобилей и тягачей, зарегистрированных в государствах-членах Евросоюза.

«В постановлении Совета министров Республики Беларусь от 22 апреля 2022 г. № 247 "О перемещении транспортных средств": в пункте 1 часть первую изложить в следующей редакции: "1. Установить запрет на перемещение по территории Республики Беларусь: грузовых автомобилей и тягачей, зарегистрированных в государствах – членах Европейского союза (далее – транспортные средства); прицепов (полуприцепов), зарегистрированных в Республике Польша; легковых автомобилей, зарегистрированных в Республике Польша и осуществляющих международную перевозку в соответствии с индивидуальными накладными или международными товарно-транспортными накладными "CMR"», - гласит текст нового постановления, опубликованного в четверг.

Документ вступает в силу через десять дней после его официального опубликования, пишет РИА Новости.

Польша с 1 июня закрыла движение через границу грузовиков с российскими и белорусскими номерами. Решение касается грузовых автомобилей, автомобильных тягачей, прицепов, в том числе полуприцепов, а также составов транспортных средств, зарегистрированных на территории Белоруссии или Российской Федерации. МИД Белоруссии 1 июня сделал заявление, в котором анонсировал ассиметричный ответ официального Минска на новые ограничения, введенные Варшавой на белорусско-польской границе.