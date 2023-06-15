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В России и мире

Минюст признал иноагентом бывшего участника списка Forbes

23.06.2023 23:46|ПсковКомментариев: 0

Министерство юстиции России внесло бывшего совладельца компании «ЮКОС», бизнесмена, экс-участника списка Forbes  Леонида Невзлина* и доцента МГУ Михаила Лобанова* в реестр иностранных агентов. Информацию об этом в пятницу, 23 июня, опубликовали на сайте ведомства.

Как передает телеканал «360», в реестр также включены ученый Илья Колмановский*, политик Евгений Ступин*, Роберт Латыпов*, Александр Белик*, политик Виталий Боварь*, объединение «Движение сознательных отказчиков»* и комьюнити-центр «Действие»*.

* Признан в России иностранным агентом

 

Источник: Псковская Лента Новостей
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