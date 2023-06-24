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Глава Роспотребнадзора рассказала о новых вспышках Эболы в мире

Новые вспышки лихорадки Эбола продолжают регистрироваться в мире, поэтому Роспотребнадзор внимательно следит за этой инфекцией, но Россия на сегодняшний день надежно защищена от нее. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Мы продолжаем внимательно следить за этой инфекцией. Россия на сегодняшний день надежно от нее защищена», - цитирует ее РИА Новости.

Она отметила, что новые вспышки лихорадки Эбола продолжают регистрироваться. Так, в прошлом году было две вспышки в Демократической Республике Конго и ещё одна крупная - в Уганде. В марте 2023 года вспышка лихорадки Эбола была зарегистрирована на ранее не эндемичной территории Объединенной Республики Танзания – с высоким коэффициентом летальности, уточнила Попова.

Лихорадка Эбола - острая вирусная высококонтагиозная болезнь. Редкое, но крайне опасное заболевание.