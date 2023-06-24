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Любые распри нужно отбросить в период спецоперации - Путин

Любые распри нужно отбросить в период спецоперации, сейчас решается судьба нашего народа. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая с обращением 24 июня.

Фото: пресс-служба Кремля

Власти не дадут повториться расколу в России и защитят народ, подчеркнул он.

Россия ведет тяжелейшую борьбу за свое будущее, против РФ направлена вся военная и информационная машина Запада, отметил президент.

Напомним, Федеральная служба безопасности России возбудила уголовное дело из-за призыва главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина к вооруженному мятежу.