В России и мире

Силы ФМБА привели в повышенную готовность

Весь коллектив Федерального медико-биологического агентства России поддерживает президента РФ Владимира Путина, все силы агентства приведены в состояние повышенной готовности к обеспечению медико-биологической безопасности страны, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова.

«Весь 100-тысячный коллектив ФМБА России безусловно и безоговорочно поддерживает президента России Владимира Владимировича Путина и его призыв к всеобщему единению, консолидации и ответственности. Все силы Агентства – в рамках наших полномочий – приведены в состояние повышенной готовности к обеспечению медико-биологической безопасности нашего государства», – цитирует ее РИА Новости.

Она отметила, что ФМБА России с первых дней спецоперации на передовых рубежах, вместе с армией и народом России. Сводные медицинские отряды оперативно оказывают экстренную и плановую медицинскую помощь жителям новых регионов, работают на Белгородском, Ростовском и Крымском направлениях.

«Так будет всегда и везде, где бы и когда бы родине и президенту ни понадобилась наша поддержка», - подчеркнула Скворцова.