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Латвия прекращает выдачу россиянам всех типов виз

Власти Латвии прекращают выдачу россиянам всех типов виз. Об этом в субботу в Twitter написал избранный президент балтийской республики Эдгарс Ринкевичс.

«В связи с событиями в России Латвия не будет выдавать гуманитарные или другие типы виз», - говорится в тексте.

Ринкевичс также отметил, что все прежние ограничения на поездки россиян сохранятся в силе, пишет ТАСС. «Введенные в сентябре 2022 года ограничения на пересечение границы для граждан РФ не изменятся», - указал он.

По его словам, Латвия, Литва и Эстония тесно координируют вопросы охраны границы с Россией и Белоруссией. «При необходимости мы готовы принимать совместные решения», - написал Ринкевичс.