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В Госдуме указали на необходимость закона для регулирования деятельности ЧВК

Лидер фракции «Справедливая Россия - За правду» Сергей Миронов и депутат Сергей Кабышев внесли в Госдуму законопроект о регулировании деятельности частных военных компаний (ЧВК). Текст имеется в распоряжении ТАСС.

Как отмечается в пояснительной записке, в России частные военные и военно-охранные организации не имеют официального статуса. Авторы инициативы полагают, что ЧВК в случае законодательного регулирования их деятельности способны принять активное участие в защите прав и свобод российских граждан и национальных интересов РФ за рубежом, а также в «охране сотрудников российских компаний на территории иностранных государств со сложной военно-политической ситуацией, развитии международного военного сотрудничества, снижении уровня военных и террористических угроз путем выполнения и оказания военных и военно-охранных работ и услуг».

«Предметом регулирования настоящего законопроекта являются правовые отношения, связанные с созданием, реорганизацией и ликвидацией частных военных и военно-охранных организаций, выполнением и оказанием ими военных и военно-охранных работ и услуг, осуществлением контроля и надзора за их деятельностью», - говорится в пояснительных материалах.

Так, законопроектом предлагается закрепить за Министерством обороны РФ контрольные и надзорные функции за деятельностью ЧВК. В этой связи, в частности, справороссы предлагают наделить МО РФ правом выдавать лицензии и разрешения таким организациям, определять их место дислокации.

В то же время в документе подчеркивается, что ЧВК будут иметь право реализовывать полученные полномочия «исключительно за пределами Российской Федерации».