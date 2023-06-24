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Telegram в начале июле запустит формат сториз

Telegram добавит новую функцию — истории (сториз), написал в своем канале основатель площадки Павел Дуров.

«В течение многих лет наши пользователи просили нас внедрить Stories в Telegram. Более половины всех запросов на новые функции, которые мы получаем, связаны с историями. Изначально мы были против этого, поскольку истории уже есть повсюду. Однако Telegram не был бы Telegram, если бы мы не прислушивались к нашим пользователям и не внедряли инновации в существующие форматы», — написал он.

Дуров отметил, что сториз находятся на последней стадии тестирования и станут доступны в начале июля.

«Это ознаменует новую эру в Telegram, где он станет еще более веселым и социальным, чем сейчас», — добавил основатель площадки.

По его словам, пользователи смогут с высокой точностью определить, кто может просматривать каждую из историй: все, только контакты (за исключениями), несколько выбранных контактов или список близких друзей.

Кроме того, развивая успех видеосообщений Telegram, команда мессенджера добавляет возможность публиковать фотографии и видео, снятые передней и задней камерами одновременно.

«Вы сможете выбрать, когда истечет срок действия истории: через шесть, 12, 24 или 48 часов — или постоянно отображать истории на странице своего профиля с индивидуальными настройками конфиденциальности для каждой», — добавил Дуров.

Также появится возможность сохранять истории на странице профиля, что сделает профили Telegram более информативными и красочными.

Дуров отметил, что пользователи смогут не только просматривать больше контента от своих ближайших контактов, но и узнать больше информации людях, «с которыми вы общаетесь в группах или комментариях к каналам».