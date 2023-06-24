Развитие искусственного интеллекта (ИИ) может вызвать массовые потрясения и вымирание человечества уже в ближайшие годы, пишет американское издание журнала The Week со ссылкой на ученых и инженеров.
«Искусственный интеллект». Изображение создано нейросетью Kandinsky 2.1
«Более 350 исследователей и инженеров искусственного интеллекта недавно выступили с предупреждением о том, что ИИ представляет опасность, сравнимую с рисками пандемий и ядерной войны», - говорится в материале.
Издание приводит слова британского ученого Джеффри Хинтона, которого также называют «крестным отцом ИИ». По его словам, опасения, связанные с мощным развитием ИИ, способного вызвать массовые социальные потрясения и даже уничтожение человечества, не являются научной фантастикой, пишет РИА Новости.
Раньше Хинтон считал, что такого рода опасность может стать актуальной уже через 30 лет, однако, по его мнению, ИИ так стремительно превращается в сверхразум, что может стать умнее людей всего через пять лет. Именно в том, что ИИ может превзойти людей в практически любой сфере, по слова Хинтона и других ученых, заключается главная опасность для человечества, сравнимая с прибытием на нашу планету «высшей инопланетной расы».
«Один из сценариев заключается в том, что злонамеренные субъекты будут использовать его возможности для создания нового биологического оружия, более смертоносного, чем естественные пандемии», - пишет издание.
По мере интеграции ИИ в мировые системы, террористы и прочие злоумышленники могут использовать его для отключения финансовых рынков, электросетей и другой жизненно важной инфраструктуры, такой как водоснабжение, говорится в публикации.
Серьезная опасность также связана с тем, что на каком-то этапе ИИ может посчитать человечество помехой на пути осуществления своей цели и решить, что его необходимо уничтожить, указывают авторы материала.
«Чтобы избавиться от людей, ИИ может обмануть лидеров стран, заставив их поверить в то, что враг запустил ядерные ракеты, чтобы они запустили свои собственные», - говорится в публикации.