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Развитие ИИ может вызвать вымирание человечества в ближайшие годы - эксперты

Развитие искусственного интеллекта (ИИ) может вызвать массовые потрясения и вымирание человечества уже в ближайшие годы, пишет американское издание журнала The Week со ссылкой на ученых и инженеров.

«Искусственный интеллект». Изображение создано нейросетью Kandinsky 2.1

«Более 350 исследователей и инженеров искусственного интеллекта недавно выступили с предупреждением о том, что ИИ представляет опасность, сравнимую с рисками пандемий и ядерной войны», - говорится в материале.

Издание приводит слова британского ученого Джеффри Хинтона, которого также называют «крестным отцом ИИ». По его словам, опасения, связанные с мощным развитием ИИ, способного вызвать массовые социальные потрясения и даже уничтожение человечества, не являются научной фантастикой, пишет РИА Новости.

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Раньше Хинтон считал, что такого рода опасность может стать актуальной уже через 30 лет, однако, по его мнению, ИИ так стремительно превращается в сверхразум, что может стать умнее людей всего через пять лет. Именно в том, что ИИ может превзойти людей в практически любой сфере, по слова Хинтона и других ученых, заключается главная опасность для человечества, сравнимая с прибытием на нашу планету «высшей инопланетной расы».

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«Один из сценариев заключается в том, что злонамеренные субъекты будут использовать его возможности для создания нового биологического оружия, более смертоносного, чем естественные пандемии», - пишет издание.

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По мере интеграции ИИ в мировые системы, террористы и прочие злоумышленники могут использовать его для отключения финансовых рынков, электросетей и другой жизненно важной инфраструктуры, такой как водоснабжение, говорится в публикации.

Серьезная опасность также связана с тем, что на каком-то этапе ИИ может посчитать человечество помехой на пути осуществления своей цели и решить, что его необходимо уничтожить, указывают авторы материала.

«Чтобы избавиться от людей, ИИ может обмануть лидеров стран, заставив их поверить в то, что враг запустил ядерные ракеты, чтобы они запустили свои собственные», - говорится в публикации.