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Гусь порвал электрический провод и оставил без света 2000 домов

В Англии более двух тысяч домов остались без электричества по вине гуся. Об этом сообщают местные СМИ. По их данным, птица пыталась пролететь через провода и запуталась в контактной сети. В итоге более 2000 домов и объектов остались без света.

Кроме того, упавший на землю провод вызвал пожар в поле, обошлось без пострадавших, пишет RuNews24. В 95% домов электричество дали спустя 45 минут. Что стало с гусем — не сообщается. Местные власти собираются продумать инструкцию, чтобы подобного больше не случалось.