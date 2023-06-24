Истощенный тигр напал на россиянина

Истощенный тигр напал на рабочего в Хабаровском крае. Об этом сообщается в Telegram-канале управления охотничьего хозяйства правительства региона.
По данным ведомства, все произошло на делянке в 5 км от поселка Золотой муниципального района имени Лазо. Именно там в момент нападения находился рабочий. Отмечается, что зверь был крайне истощен.
Пострадавший мужчина смог вырваться и отделался легкими травмами, пишет RuNews24.
Очевидцы в соцсетях рассказали, что когда мужчина отошел от трактора, тигр схватил его за ногу и потянул. Рядом находились двое рабочих, которые включили бензопилу и таким образом отогнали зверя. Свидетели ЧП также рассказали, что тигр был очень худой.