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Истощенный тигр напал на россиянина

Истощенный тигр напал на рабочего в Хабаровском крае. Об этом сообщается в Telegram-канале управления охотничьего хозяйства правительства региона.

По данным ведомства, все произошло на делянке в 5 км от поселка Золотой муниципального района имени Лазо. Именно там в момент нападения находился рабочий. Отмечается, что зверь был крайне истощен.

Пострадавший мужчина смог вырваться и отделался легкими травмами, пишет RuNews24.

Очевидцы в соцсетях рассказали, что когда мужчина отошел от трактора, тигр схватил его за ногу и потянул. Рядом находились двое рабочих, которые включили бензопилу и таким образом отогнали зверя. Свидетели ЧП также рассказали, что тигр был очень худой.