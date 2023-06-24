25 человек заживо сгорели в автобусе на скоростной магистрали

Не менее двадцати пяти человек стали жертвами возгорания автобуса на скоростной автомагистрали в индийском штате Махараштра. Как передает «МК», трагедия произошла ночью в субботу, 1 июля. Причина произошедшего до настоящего времени не установлена.
Всего в автобусе находилось тридцать два человека. Семеро из них пострадали и были доставлены в больницу города Булдхана.
Как отмечают СМИ, это далеко не первый случай возгорания автобусов в Индии за последнее время. В частности, в апреле запылал автобус, следовавший из Мумбаи в Ахмадабад.14 пассажиров ужалось спасти Причиной возгорания стало короткое замыкание в проводке.