В России и мире

25 человек заживо сгорели в автобусе на скоростной магистрали

Не менее двадцати пяти человек стали жертвами возгорания автобуса на скоростной автомагистрали в индийском штате Махараштра. Как передает «МК», трагедия произошла ночью в субботу, 1 июля. Причина произошедшего до настоящего времени не установлена.

Всего в автобусе находилось тридцать два человека. Семеро из них пострадали и были доставлены в больницу города Булдхана.

Как отмечают СМИ, это далеко не первый случай возгорания автобусов в Индии за последнее время. В частности, в апреле запылал автобус, следовавший из Мумбаи в Ахмадабад.14 пассажиров ужалось спасти Причиной возгорания стало короткое замыкание в проводке.