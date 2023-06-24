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В Италии отказались устраивать бой Маска и Цукерберга в римском Колизее

Поединок между американскими миллиардерами Илоном Маском и Марком Цукербергом в римском Колизее невозможен. Об этом ТАСС сообщил представитель античного комплекса. Он уточнил, что в Колизее организуются только события из сферы культуры и исключительно для сбора средств на благотворительные цели.

Напомним, ранее Илон Маск бросил вызов главе Meta (признанной в России экстремистской организацией). Формальным поводом стало намерение Цукерберга запустить аналог Twitter (соцсеть заблокирована в России). Бизнесмен согласился согласился на проведение поединка.

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Как передает «МК», ранее были опубликованы данные о том, что Министерство культуры Италии якобы пригласило миллиардеров сразиться в Колизее. В ведомстве эту информацию опровергли и напомнили, что каждый запрос на проведение мероприятий в Колизее в первую очередь оценивается исходя из соответствия нормам сохранности античного памятника.

В Министерстве культуры предложили интеллектуальную замену кулачному бою. Миллиардерам рекомендовали устроить состязание в стихах на латыни.