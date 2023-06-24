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Во Франции в ходе беспорядков задержали почти тысячу человек

Сотрудники французских правоохранительных органов задержали 994 человека во время беспорядков, вызванных убийством 17-летнего подростка полицейским, сообщило МВД Франции. Протесты на улицах страны продолжаются уже четвертый день.

Как уточняется в заявлении МВД, для подавления протестов количество полицейских на улицах Франции увеличили с 40 тыс. до 45 тыс. Кроме того, для разгона протестующих французские власти разрешили использовать бронетранспортеры. За минувшую ночь в ходе беспорядков были подожжены более 1,3 тыс. машин и 234 здания, отмечает «Коммерсант».

Напомним, утром 27 июня полицейский в Нантере застрелил 17-летнего подростка Нахеля из-за того, что тот отказался выполнять требования полиции. Нахель погиб на месте от травм. Полицейский арестован по обвинению в умышленном убийстве. Вечером 27 июня в Нантере прошла акция протеста у здания местной полиции. Затем начались столкновения протестующих с полицией. Беспорядки распространились на другие пригороды Парижа.

Le Figaro сообщала, что в связи с беспорядками во Франции президент страны Эмманюэль Макрон покинул заседание Европейского совета в Брюсселе и отменил свою итоговую пресс-конференцию. По данным издания, беспорядки из-за смерти 17-летнего подростка стали самыми масштабными с 2005 года.