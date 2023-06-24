В России и мире

Гаишник придумал, как выдавать «красивые» номера в обход запрета

В Новосибирске начальника отдела защиты информации местной ГИБДД обвинили в использовании вредоносного программного обеспечения за внедренный им метод генерирования номерных знаков автомобилей по желанию заказчика в обход государственной системы. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Написанный подполковником скрипт позволил обойти антикоррупционный механизм в базе ГИБДД, призванный не допустить продажи «красивых» автомобильных номеров. Пиратская программа сбрасывала знаки в присвоенных номерах и позволяла заменять их новыми по желанию заказчика.

Как передает «Газета.ру», по версии следствия, внедренная офицером программа нелегально сработала более 80 раз. Обнаружить ее внедрение в базу ГИБДД удалось после того, как один из старых номеров, который виртуально менялся на «красивые», многократно сбрасывался в системе. Возбуждено уголовное дело по статье о создании, использовании и распространении вредоносных программ.