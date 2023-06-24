В России и мире

Россия возобновила прямое авиасообщение с Кубой

С 1 июля запущены прямые рейсы из России на Кубу, сообщается в субботу в телеграм-канале правительства РФ.

Отмечается, что полеты на кубинский курорт Варадеро выполняются авиакомпанией «Россия» на широкофюзеляжных лайнерах Boeing 777.

На первоначальном этапе рейсы будут осуществляться два раза в неделю, по четвергам и субботам. В дальнейшем в зависимости от спроса программа полетов будет расширяться.

Как напоминает «Интерфакс», воздушная линия между Россией и Кубой - одно из старейших международных направлений в истории «Аэрофлота». Первый регулярный рейс на остров был выполнен в 1962 году. С тех пор сообщение между странами прерывалось дважды: во время пандемии COVID-19 и после введения антироссийских санкций в 2022 году.