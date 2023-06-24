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Автобус с 40 пассажирами перевернулся на трассе в Карелии

Дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса произошло в субботу, 1 июля, в Лахденпохском районе в Карелии. Как сообщают местные СМИ со ссылкой на главу регионального Минздрава Михаила Охлопкова, в результате ДТП на автотрассе перевернулся автобус, в котором находились сорок пассажиров. По предварительным данным, четверо человек получили травмы, им потребовалась медицинская помощь. Есть ли среди пострадавших несовершеннолетние, неизвестно. На месте аварии работают экстренные службы, передает «МК-Карелия».