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Умер бывший первый замначальника Генштаба ВС РФ Валерий Манилов

01.07.2023 16:37|ПсковКомментариев: 0

Умер бывший первый заместитель начальника Генштаба ВС РФ, генерал-полковник Валерий Манилов.

Он скончался в возрасте 84 лет после тяжелой продолжительной болезни. Об этом в субботу, 1 июля, сообщают российские СМИ. По их данным, генерал-полковник скончался в Центральном военном клиническом госпитале имени П. В. Мандрыка, где находился в последние дни. Похороны Манилова запланированы на 3 июля, траурную церемонию будут проводить на военном мемориальном кладбище в Мытищах (Московская область), передает «Лента.ру». 

Валерий Манилов родился 10 января 1939 года в небольшом городе Винницкой области Украины. Он пошел на службу в 1962-м, после окончания Военной академии. Позднее, с 1978 года, работал в аппарате Минобороны СССР. В 1993-1996 годах занимал пост заместителя секретаря Совета безопасности РФ. Уже с сентября 1996 по июнь 2001 года работал первым заместителем начальника Генштаба ВС РФ. Помимо этого, известно, что Манилов занимался информационным обеспечением действий федеральных сил в Чечне.

Фото: gazeta.ru

Источник: Псковская Лента Новостей
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