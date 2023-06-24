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Прокурор Чувашии погиб во время заплыва по Волге

Прокурор Республики Чувашия Андрей Фомин погиб во время массового заплыва по Волге, передает телеканал РЕН ТВ. Трагедия произошла во время соревнований Chebswim.

По информации источника телеканала, Фомину стало плохо во время заплыва.

Инспекторы ГИМС оперативно достали его из воды, оказали первую помощь и передали медикам, однако спасти его не удалось.

«Он скончался в результате острой сердечно-сосудистой недостаточности», – рассказал собеседник телеканала.

Информацию о гибели Фомина подтвердили в Генпрокуратуре РФ.