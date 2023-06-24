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ЧВК «Вагнер» Пригожина по госконтрактам получила 858 миллиардов рублей

Частная военная компания «Вагнер» Евгения Пригожина получила по госконтрактам почти 860 миллиардов рублей, а его же холдинг «Конкорд» оказал услуг на 845 миллиардов, сообщил телеведущий Дмитрий Киселев в эфире программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1».

«Основанная Евгением Пригожиным частная военная компания "Вагнер" в рамках заключенных с государством контрактов получила чуть более 858 миллиардов рублей. Это под триллион. По другим контрактам пригожинский холдинг "Конкорд" оказал услуг на сумму в 845 миллиардов рублей. Это не значит, что столько и заработали, но все же говорит о масштабах бизнеса и масштабах амбиций», — приводит слова Киселева РИА Новости.

В начале недели президент Владимир Путин заявил, что Пригожин только за год заработал через военторг 80 миллиардов рублей на поставках продуктов и оказании услуг по питанию в армии. По словам президента, само содержание «Вагнера» было на плечах государства.

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В ночь на 24 июля силы ЧВК «Вагнер» захватили штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Произошло это на фоне заявлений Пригожина о якобы нанесенных Вооруженными силами ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК — это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. Против Пригожина возбудили уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.

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Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным в провел переговоры с Пригожиным, и тот принял предложение об остановке движения «Вагнера» по территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков уточнил, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, а уголовное дело против него прекратят.

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26 июня Путин выступил с обращением к россиянам, к котором предложил бойцам ЧВК заключить контракт с министерством обороны, вернуться к родным и близким или уйти в Белоруссию. А на следующий день стало известно, что следственное управление ФСБ прекратило уголовное дело.