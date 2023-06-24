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Короля зулусов госпитализировали с подозрением на отравление

Король зулусов 48-летний Мисузулу КаЗвелитини, вступивший на престол меньше года назад в результате ожесточенной борьбы, экстренно госпитализирован по подозрению в отравлении. Об этом сообщил в воскресенье глава администрации королевской семьи принц Мангосуту Бутелези в официальном коммюнике, пишет ТАСС.

«Находившийся в гостях у короля советник Ксаба внезапно скончался с подозрением на отравление, - говорится в нем. - Одновременно стало плохо и королю, который заподозрил, что также мог быть отравлен. Он немедленно обратился за медицинской помощью в Эсватини. Мне сообщили, что король не стал лечиться в ЮАР на том основании, что оба его родителя лечились в Южно-Африканской Республике и впоследствии умерли».

Бутелези добавил, что «король находится под наблюдением врачей и чувствует себя хорошо». Как сообщает южноафриканская телерадиокорпорация SABC, монарх был доставлен в больницу соседней Эсватини в субботу.

Позже официальный представитель монарха принц Африка Зулу подтвердил хорошее самочувствие КаЗвелитини. «Его Величество желает еще раз заверить нацию в том, что он остается в полном здравии», - цитирует представителя короля местная радиостанция Eyewitness.

При этом он заметил, что есть силы, которые распространяют дезинформацию. «Похоже, что существует организованная повестка дня и нарратив в целях распространения клеветнических и безосновательных заявлений о плохом здоровье короля», - сообщил Африка Зулу. Он добавил, что Мисузулу КаЗвелитини посетил Эсватини с тем, чтобы навестить своих родственников, и прошел там обычное обследование в больнице.

КаЗвелитини вступил в права короля зулусов в октябре 2022 года после того, как его отец Гудвилл Звелитини умер от коронавируса. Коронации предшествовала ожесточенная борьба внутри королевской семьи, так как на трон претендовали другие дети скончавшегося монарха. У Звелитини было шесть жен и остались 26 детей.

Зулусский престол считается самым престижным среди традиционных лидеров ЮАР. Зулусы - самый многочисленный народ республики, насчитывающий 11 млн человек. Король зулусов не имеет политической власти, однако является моральным авторитетом и символом своего народа.