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Регионам поручили разработать программы развития беспилотных авиасистем

Российские регионы к октябрю 2023 года должны разработать программы развития беспилотных авиационных систем, такое поручение дал первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Он провел заседание президиума правкомиссии по развитию беспилотных авиационных систем в регионах, пишет РИА Новости.

«Субъектам до 1 октября необходимо разработать региональные программы развития беспилотных авиасистем и предоставить в Минтранс и Росавиацию информацию о планировании маршрутной сети и наличии земельных участков для необходимой инфраструктуры», - говорится в сообщении кабмина по итогам заседания.