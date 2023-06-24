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В Госдуме заявили об отсутствии необходимости в мобилизации из-за ухода «Вагнера» из зоны СВО

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что необходимости в новой волне мобилизации в связи с уходом ЧВК «Вагнер» из зоны СВО на сегодня нет и в ближайшем будущем не будет.

«Не потребуется никакая новая волна мобилизации. <…> Президент четко, понятно и конкретно сказал, что никакой новой мобилизации не будет, идет плановый набор военнослужащих на контракт, идет плановое формирование воинских соединений и частей, в том числе резерва, их подготовка. Никакой необходимости в проведении мобилизации на сегодня и в ближайшем будущем нет», - подчеркнул Картаполов.

Он отметил, что на сегодняшний день «никакой угрозы снижения боевого потенциала ни в среднесрочной, ни тем более в долгосрочной перспективе нет», пишет ТАСС.

«На момент попытки мятежа на переднем крае сотрудников ЧВК "Вагнер" не было, они все находились в лагерях. И отражение наступления ВСУ шло практически без их участия. Что касается их замены в резерве, то есть чем и кем их заменить», - сказал Картаполов.