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Минтруд подготовил законопроект об увеличении МРОТ с 2024 года на 18,5%

03.07.2023 13:21|ПсковКомментариев: 1

Минтруд России представил на общественное обсуждение законопроект, который предполагает увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2024 года на 18,5%. Соответствующий документ размещен в понедельник на официальном портале проектов нормативно-правовых актов.

«По поручению президента ведется последовательная работа по увеличению минимального размера оплаты труда. С 1 января 2024 года МРОТ будет увеличен на 18,5% и составит 19 242 рубля», - прокомментировал журналистам документ министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

В пресс-службе Минтруда сообщили, что увеличение МРОТ обеспечит рост зарплат для 4,8 млн россиян. На эти цели из бюджетов всех уровней направят 75,9 млрд рублей, пишет ТАСС

«Увеличение минимального размера оплаты труда обеспечит рост заработных плат для 4,8 млн работников. Кроме того, МРОТ служит минимальной базой для расчета выплат по больничному. Для увеличения МРОТ из бюджетов всех уровней будет направлено 75,9 млрд рублей, из внебюджетного сектора - 47,4 млрд рублей», - говорится в сообщении.

Минтруд также представил на обсуждение законопроект, предполагающий увеличение соотношения МРОТ к медианной зарплате на уровне не ниже 48% с 1 января 2025 года. «С 2025 года мы должны вернуться к методике установления МРОТ в соотношении с медианной заработной платой. Для того чтобы сохранить опережающие темпы роста МРОТ, предлагается с 2025 года изменить то соотношение, по которому устанавливался МРОТ, и определить его на уровне не ниже 48%», - прокомментировал Котяков.

Теги: #мрот #законопроект
Источник: Псковская Лента Новостей
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