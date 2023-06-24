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Собака частично откусила нос 14-летнему подростку

В Башкирии 14-летнего мальчика атаковала его же собака, в результате чего у ребенка был откушен частично нос и сильно повреждена верхняя губа, рассказал в своем Telegram-канале министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин.

В результате операция по восстановлению поврежденного органа была успешно проведена в Республиканской детской клинической больнице, пишет RuNews24.

В данный момент медики оценивают состояние подростка как удовлетворительное, а после выписки из региональной клиники ребенка направят в Центральный научно-исследовательский институт стоматологии и челюстно-лицевой хирургии в Москве, где будет проведена еще одна пластическая операция.

Айрат Рахматуллин подчеркнул, что родители должны проводить профилактические беседы с детьми на подобные темы. Он также отметил, что только с начала лета более 1,6 тысячи человек обратились в травмпункт РДКБ, столкнувшись с агрессией со стороны собак.