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Илон Маск снова стал самым богатым человеком в мире

Глава Tesla, SpaceX и Twitter Илон Маск стал лидером рейтинга из 500 богатейших людей мира по версии индекса миллиардеров Bloomberg. Его состояние оценивается в 234 миллиарда долларов.

По данным издания, за январь-июнь 2023-го состояние Маска увеличилось на 96,6 миллиарда долларов.

За ним следует владелец французского производителя предметов роскоши LVMH (LVMH Moet Hennessy - Louis Vuitton) Бернар Арно. Его состояние достигло 200 миллиардов долларов. Рост за первое полугодие составил 38,2 миллиарда, пишет RuNews24.

Совокупно 500 богатейших людей Земли за первые шесть месяцев 2023 года увеличили свое состояние на 852 миллиарда долларов. Каждый из это списка зарабатывал в среднем 14 миллионов долларов в день за прошедшие полгода.