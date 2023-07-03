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Исполнителя главной роли в фильме «Прогулка» Павла Баршака избили в Москве

Популярного киноактера Павла Баршака, известного зрителям по главной роли в фильме «Прогулка» Алексея Учителя, избили в Москве.

Фото: kinopoisk

Инцидент произошел в ночь на четверг на Нагорной улице. По предварительной информации, на 42-летнего актера напали неизвестные. Он получил травму головы и был доставлен в больницу, пишет «Московский комсомолец».

Баршак снимался в фильмах «Питер FM», «Каменская», «Убойная сила», «Игра» и других. В фильме «Прогулка» исполнил главную роль вместе с Евгением Цыгановым и Ириной Пеговой.