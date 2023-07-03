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Москва пережила тропическую ночь

Москва с 6 на 7 июля пережила «тропическую» ночь, минимальная температура в большинстве районов столицы не опустилась ниже плюс 20 градусов, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус в Telegram-канале.

«На главной метеостанции столицы (ВДНХ) минимум составил плюс 21,8. В понедельник днем будет холоднее», - добавил метеоролог.

Специалист пояснил, что тропические ночи опаснее для здоровья, чем жара в дневное время, так как организм не успевает отдохнуть от дневной тепловой нагрузки, пишет РИА Новости.