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Таяние ледников в Арктике ускоряет процесс глобального потепления - ученые

Таяние ледников в Арктике ускоряет процесс глобального потепления из-за выброса метана. Об этом заявили члены Межправительственной группы экспертов по изменению климата.

По их данным из-за потепления и разрушения льдов «криосферная шапка», защищающая атмосферу от подземного метана, становится не столь эффективной.

Это становится возможным благодаря тому, что хранящийся вод вечной мерзлотой в виде твердого газогидрата метан распадается в более теплых условиях и попадает в атмосферу, пишет RuNews24.

При этом метан является вторым по значимости парниковым газом, который также вызывает потепление. В результате образуется климатическая петля – цепная реакция, которая ускоряет процесс глобального потепления.