В России и мире

Мексика хочет увеличить поставки текилы в Россию

Мексика хотела бы увеличить поставки текилы в Россию. Об этом в интервью РИА Новости сообщил посол страны в Москве Эдуардо Вильегас Мехиас.

«Я был бы рад увеличить это число (экспорт текилы. – ред.) на 200-300%, потому что она очень хорошо зарекомендовала себя на рынке. Но это все невыполнимо, потому что большая часть текилы уже предназначается для других рынков, в первую очередь для США», — отметил посол.

По его словам, по этой причине небольшие мексиканские производители могли бы наладить поставки текилы в Россию. Речь идет о тех, у кого есть плантации агавы, которая необходима для приготовления алкогольного напитка, а также фабрики по его производству, уточнил дипломат. По его мнению, рост поставок текилы в Россию является самым простым путем к увеличению торгового оборота между странами.

Мехиас в интервью агентству также заявил о желании Мексики увеличить экспорт какао и ванили в Россию.

Россия планомерно увеличивает объемы торгового оборота со странами СНГ, ОАЭ, Индией, Китаем, странами Ближнего Востока и Северной Африки.