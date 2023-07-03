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Вода сошла после сильных ливней в Сочи

В Сочи сошла вода после сильных ливней, ситуация находится под контролем спасателей, сообщили в пресс-службе управления МЧС России по Краснодарскому краю.

«Вода сошла. Ситуация на контроле», — сказала собеседница РИА Новости.

В Сочи в ночь на воскресенье прошли сильные ливни. Больше всего пострадал микрорайон Хоста. По сообщениям местных властей, там подтопило два многоквартирных жилых дома, около десяти автомобилей дождями унесло в обрыв.

Уточняется, что сейчас течение воды на территории микрорайона Хоста прекратилось.

В городе до конца дня 10 июня действует штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют ливни, ветер, град, выход рек из берегов, формирование смерчей над морем в районе Магри — Веселое. Основной удар стихии ожидается в ночь на понедельник, 10 июля. Туристов и горожан просят быть предусмотрительными и не планировать отдых у воды.

Глава курорта Алексей Копайгородский заявил, что для проведения аварийно-спасательных работ наготове находятся тысяча человек, 200 единиц техники, круглосуточную работу проводит оперативный штаб — специалисты контролируют уровень воды в реках.

Как сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги, ливни не оказали влияния на расписание поездов дальнего следования и электричек.