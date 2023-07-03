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Мужчина убил шесть человек в детском саду в Китае

В результате нападения в дошкольном учреждении в южной китайской провинции Гуандун погибли шесть человек, включая одного учителя детского сада, двух родителей и троих детей.

Отдел общественной безопасности уезда Кайцзян подтвердил эту информацию, добавив, что нападение было совершено 25-летним мужчиной. Согласно свидетельским показаниям, вооруженный ножом, он ворвался в детский сад и атаковал людей, находившихся у входа. Один ребенок и двое взрослых получили ранения, пишет RuNews24.

Местная полиция получила сообщение о происшествии в понедельник примерно в 7.40 по местному времени. Власти провинции Гуандун обещают провести тщательное расследование, чтобы наказать виновных и предотвратить подобные инциденты в будущем.