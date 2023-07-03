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Путин встречался с главой ЧВК «Вагнер» в Кремле 29 июня

Президент России Владимир Путин через пять дней после попытки мятежа встретился в Кремле с руководителем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Действительно, президент имел такую встречу. Он пригласил на нее 35 человек. Всех командиров отрядов и руководство компании. Включая самого Пригожина. Эта встреча состоялась в Кремле 29 июня. Длилась она почти три часа», - приводит слова Пескова РИА Новости.

Песков отметил, что подробности этой встречи не известны, однако обозначил темы.

«Единственное, что мы можем сказать, то что президент дал оценку действий компании на фронте в ходе СВО, а также дал свою оценку событий 24 июня. Путин выслушал объяснения командиров и предложил им дальнейшие варианты трудоустройства и дальнейшего трудового применения, - сказал Песков. - Они акцентировали, что являются убежденными сторонниками и солдатами главы государства и верховного главнокомандующего».

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Ранее сообщалось, что частная военная компания «Вагнер» Евгения Пригожина получила по госконтрактам почти 860 миллиардов рублей, а его же холдинг «Конкорд» оказал услуг на 845 миллиардов.

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Напомним, в ночь на 24 июля силы ЧВК «Вагнер» захватили штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Произошло это на фоне заявлений Пригожина о якобы нанесенных Вооруженными силами ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК — это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. Против Пригожина возбудили уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.

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Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным в провел переговоры с Пригожиным, и тот принял предложение об остановке движения «Вагнера» по территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков уточнил, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, а уголовное дело против него прекратят.

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26 июня Путин выступил с обращением к россиянам, в котором предложил бойцам ЧВК заключить контракт с министерством обороны, вернуться к родным и близким или уйти в Белоруссию. А на следующий день стало известно, что следственное управление ФСБ прекратило уголовное дело.