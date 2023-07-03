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В России могут аннулировать брак из-за смены пола одного из супругов

Комитет Госдумы по здоровью одобрил поправку об аннулировании брака в случае, если один из супругов сменил пол.

«А также вследствие внесения изменения в запись акта гражданского состояния об изменении пола одним из супругов», - сказано в тексте поправок.

Изменения вносятся в Семейный кодекс в статью 16, где описаны условия прекращения брака, пишет РИА Новости.

Также поправкой предусматривается, что если есть справка, что произошла смена пола, то человеку запретят усыновлять детей.

Законопроект был внесен в Госдуму РФ в мае депутатами всех пяти думских фракций во главе со спикером Вячеславом Володиным. Закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» предлагается дополнить положением, согласно которому «запрещается осуществление медицинских вмешательств, направленных на смену пола человека», в том числе формирование первичных или вторичных половых признаков. При этом законопроект позволяет медицинское вмешательство для лечения врожденных аномалий формирования пола у детей, но только «по решению врачебной комиссии федерального государственного учреждения здравоохранения».

Законопроект также вводит запрет для органов ЗАГС на внесение исправлений или изменений в документы на основе справок о смене пола, выданных медицинскими организациями.