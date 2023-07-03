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Российский студент 140 километров ехал на крыше поезда

26-летний студент из Екатеринбурга, который переехал на Урал из Татарстана, ехал на крыше поезда 140 километров. Он решил сэкономить деньги и не приобретать билет на поезд «Ласточка» от Кольцово до Качканара.

Как рассказали в транспортной полиции по Уральскому федеральному округу, юноша признался, что в 3:30 на станции Первомайская в Екатеринбурге он забрался на крышу поезда и преодолел 140 километров в таком положении. Он отметил, что, если бы машинист не обратил внимания на него, он бы продолжил свое путешествие на крыше до конечной станции. Сам парень утверждает, что занимается подобным «зацепингом» уже около пяти лет и наслаждается острыми ощущениями и экономией денег, пишет RuNews24.

В результате этого случая парня привлекли к административной ответственности по статье 11.17 КоАП РФ за нарушение правил поведения граждан на железнодорожном транспорте. Ему грозит штраф в размере двух тысяч рублей.