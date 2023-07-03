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В России завершился весенний призыв

В России завершился весенний призыв, по его итогам на военную службу были направлены 147 тыс. человек. Об этом сообщило Министерство обороны РФ 15 июля в своем Telegram-канале.

«В соответствии с указом президента Российской Федерации от 30 марта 2023 г. № 220 весной этого года для прохождения военной службы по призыву в Вооруженные Силы Российской Федерации и другие воинские формирования призвано и направлено 147 тыс. человек», - говорится в сообщении.

Как и в предыдущие призывные кампании, молодые люди, прибывшие в военные комиссариаты муниципальных образований, имели право выбора пройти военную службу в различных видах Вооруженных Сил и родах войск с учетом состояния их здоровья и результатов профессионального психологического отбора.

Призывники перед отправкой к местам прохождения службы были обеспечены повседневной формой одежды: для ВМФ - черного цвета, для ВКС и ВДВ - синего, для остальных видов и родов войск - защитного цвета, а также банковскими и персональными электронными картами, а также несессерами, рассказали в ведомстве.

Для обеспечения воинских перевозок были задействованы 14 рейсов самолетов авиации Вооруженных Сил Российской Федерации, 9 воинских эшелонов, 153 рейса гражданской авиации, более 2 тыс. вагонов в составе пассажирских поездов, а также автомобильный транспорт воинских частей.

Большинство военнослужащих по призыву зачислены в учебные соединения и воинские части, где в срок до пяти месяцев освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность.

Особое внимание уделялось комплектованию научных, научно-производственных и спортивных рот. В научные и научно-производственные роты было направлено около 490 молодых ребят, а в спортивные роты около 200 человек, членов сборной России по олимпийским видам спорта.

Военнослужащие по призыву, выслужившие установленные сроки военной службы, своевременно уволены и направлены к местам проживания.

«При этом основная работа была возложена на сотрудников военных комиссариатов, выполнивших государственную задачу в сложной обстановке, в условиях негативного воздействия со стороны зарубежных средств массовой информации, направленного в первую очередь на срыв выполнения мероприятий призыва, а также дискредитацию Вооруженных Сил Российской Федерации», - добавили в ведомстве.