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В России и мире

Вступил в силу приказ о ведении банка данных экстремистских материалов

15.07.2023 16:07|ПсковКомментариев: 0

В России с 15 июля вступает в силу приказ министерства юстиции о порядке формирования, ведения и использования банка данных экстремистских материалов.

Соответствующий документ был подписан в апреле, пишет РИА Новости.

«Формирование и ведение банка данных осуществляются Департаментом по защите национальных интересов от внешнего влияния Министерства юстиции РФ в электронном виде. Сведения, содержащиеся в банке данных, являются информацией ограниченного доступа», - сообщается в приказе.

Банк данных экстремистских материалов содержит цифровые копии информационных материалов, признанных экстремистскими федеральным судом на основании заявления прокурора или при производстве по соответствующему делу об административном правонарушении, гражданскому, административному или уголовному делу.

Кроме того, банк содержит копии судебных актов (решений, приговоров, постановлений, определений) о признании информационных материалов экстремистскими, правовых актов Минюста о включении сведений об экстремистских материалах в федеральный список экстремистских материалов.

Пользователями банка данных являются силовые и правоохранительные органы.

Источник: Псковская Лента Новостей
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