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Личность Джека-потрошителя установили спустя 135 лет

Праправнучка лондонского полицейского смогла установить личность Джека-потрошителя. Его дело 135 лет остается одним из самых известных нераскрытых преступлений Великобритании.

Фото: Telegraph

По словам женщины, сотрудницы Оксфордского университета, маньяка можно идентифицировать как Хайама Хайамса по отличительным физическим характеристикам: у него не гнулась левая рука и была шаркающая походка. Кроме того, мужчина жил в эпицентре района, где происходили убийства, и умел хорошо пользоваться ножом, цитирует РИА Новости британское издание Telegraph.

К статье приложено фото мужчины, в котором исследовательница опознала Джека Потрошителя.

Джек-потрошитель — псевдоним, присвоенный серийному убийце, который действовал в Уайтчепеле и прилегающих районах Лондона во второй половине 1888 года. Прозвище взято из письма, присланного в Центральное агентство новостей, автор которого взял на себя ответственность за убийства.