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В Китае казнили воспитательницу детсада за отравление 25 детей

Суд китайской провинции Хэнань подтвердил казнь бывшей воспитательницы детского сада Ван Юнь, которая отравила 25 детей в 2019 году.

В марте 2019 года в одном из детских садов Цзяоцзо произошло массовое пищевое отравление, полиция выяснила, что воспитательница добавила в кашу дошкольников нитрит натрия. Один из отравленных детей скончался после 10 месяцев лечения. Сообщалось, что мотивом преступления стал конфликт с коллегой из детского сада, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на местное «Пэнпай».

«Преступник по делу об отравлении воспитательницы детского сада, повлекшем смерть маленького ребенка, был казнен в соответствии с законом о 13 июля», — отмечает издание.

Родители «не принимают извинения» бывшей воспитательницы. Также в ходе расследования стало известно, что девушка «не думала о детях» и добавила в кашу нитрит натрия, чтобы отомстить своей коллеге.

О Ван Юнь известно мало: на сайте суда указано, что ее полное имя Ван Цзинъюнь, она родилась 11 октября 1983 года и окончила среднюю школу. Работала воспитателем детского сада «Мэнменг. Дошкольное образование».