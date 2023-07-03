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Россия обязательно ответит на организованный киевским режимом теракт на Крымском мосту - Путин

Россия обязательно ответит на организованный киевским режимом теракт на Крымском мосту, Минобороны уже готовит предложения, заявил на совещании президент Владимир Путин.

«Это преступление бессмысленное, с военной точки зрения не имеющее никакого значения, поскольку Крымский мост давно не используется для военных перевозок. И жестокое, поскольку пострадали, погибли ни в чем не повинные гражданские лица <...> Ответ со стороны России, кончено, будет. Министерство обороны готовит соответствующие предложения», — цитирует его РИА Новости.

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Глава государства поручил ФСБ и Следственному комитету детально разобраться в произошедшем.

«С учетом того, что уже второй теракт на Крымском мосту происходит, я жду конкретных предложений по повышению безопасности этого стратегически важного транспортного объекта», — заявил российский лидер.

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Кроме того, Путин поручил помочь ребенку, чьи родители погибли в результате ЧП.

«Я прошу и руководство этого региона, и по линии федеральных властей оказать всю необходимую помощь пострадавшей девочке, ее родственникам и взять этот вопрос на особый контроль», — заявил российский лидер.

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Он также призвал оказать поддержку людям, которые из-за перекрытия моста оказались в трудном положении, уточнив, что это касается и пассажиров задержанных поездов, и автомобилистов на трассе.