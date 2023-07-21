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Жительница Чечни связала внука из-за сломанных саженцев

Жительница Чечни связала ребенка по рукам и ногам и сняла плачущего мальчика на видео. Бабушка решила наказать внука за сломанные саженцы.

Видео, которое она записала, бабушка отправила отцу мальчика. За кадром женщина сказала, что его сын будет сидеть связанный, без еды и воды за плохое воспитание, пишет RuNews24.

Видеозапись выложили в Telegram-канале. На ней бабушка говорит, что родители не смогли воспитать достойного сына, поэтому она сама займется его воспитанием.

Запись попала в руки сотрудников прокуратуры, которые начали проверку. Им предстоит узнать обстоятельства инцидента, условия проживания ребенка, а также оценить работу органов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.