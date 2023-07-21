В России и мире

Троих россиян осудили за изнасилование женщины и детей

Трое мужчин изнасиловали детей и женщину в Калужской области. 24 июля суд вынес им приговор, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Калужской области.

В сентябре прошлого года в городе Сосенский трое пьяных приятелей совершили насильственные действия сексуального характера в отношении местной жительницы, а также двух малолетних детей одного из подсудимых. Преступление было соединено с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, а также с особой жестокостью, пишет kaluga-poisk.

Всех троих признали виновными по пунктам «а», «б» части 2 статьи 132 и пунктов «б», «в» части 5 статьи 132 УК РФ. Двух осужденных приговорили к 16 годам тюрьмы, третьего - лишили свободы на 9 лет. Всем троим запретили заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми, сроком на 10 лет каждому. С осужденных взыскали компенсацию морального вреда в общей сложности на 1,5 млн рублей.