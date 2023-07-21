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Фронтмен The Rolling Stones Мик Джаггер отмечает 80-летний юбилей

26.07.2023 21:43|ПсковКомментариев: 0

Фронтмен The Rolling Stones Мик Джаггер отмечает 80-летний юбилей.

Сэр Майкл Филип Джаггер — английский певец, вокалист группы The Rolling Stones родился в Дартфорде, графство Кент 26 июля 1943 года. Мик учился в Лондонской школе экономики, однако забросил ее, когда дела The Rolling Stones пошли в гору, сообщает «Газета.ру».

За шестьдесят лет в соавторстве с гитаристом Китом Ричардсом Джаггер написали большинство песен The Rolling Stones. Его характерный голос и энергичные живые выступления стали одной из визитных карточек коллектива. Считается, что Джаггер привнес в рок-н-ролл свое чувство стиля. «Дайте Мику Джаггеру сцену размером со стол, и он отработает на ней лучше, чем любой другой», — говорил про него Ричардс.

В 1989 году Джаггер был введен в Зал славы рок-н-ролла, а в 2004 году — в Зал славы музыки Великобритании вместе с The Rolling Stones.

Он также пробовал себя в кино и даже выступил соучредителем кинокомпании Jagged Films. Мик Джаггер был дважды женат, у него восемь детей от пяти женщин, пять внуков и правнучка.

Теги: #рок
Источник: Псковская Лента Новостей
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