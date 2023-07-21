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В Бразилии скончался, предположительно, старейший житель Земли

Старейший житель Бразилии Сеу Жозе Паулино Гомес скончался от полиорганной недостаточности в штате Минас-Жерайс - согласно записи местного ЗАГС в свидетельстве о браке, он, предположительно, родился в августе 1895 года и был самым возрастным жителем планеты, сообщил портал G1.

«Мужчина умер в возрасте 127 лет в эту пятницу 28 июля в Педра-Бонита в Зона-да-Мата, штат Минас-Жерайс. По данным ЗАГСа Силвы, единственного в городе, Жозе Паулино Гомес, предположительно, родился 4 августа 1895 года, согласно свидетельству о браке, зарегистрированному в 1917 году», - приводит текст материала РИА Новости.

Бразильский долгожитель умер за неделю до своего 128-летия, в случае документального подтверждения его возраста его можно было бы считать старейшим жителем планеты и единственным остававшимся в живых из тех, кто родился в XIX веке. Рекорд среди ныне живущих принадлежит испанке Марии Браньяс Морере, которая родилась в 1907 году и в этом году отпраздновала 116 день рождения.

Жозе Паулино всю жизнь занимался животными, катался верхом и жил в сельской местности, предпочитая местные натуральные продукты и традиционную кухню, рассказали изданию его родственники. Езду на лошадях из-за ухудшения здоровья он оставил всего четыре года назад. Причиной смерти мужчины стала полиорганная недостаточность, вероятно, вызванная преклонным возрастом.