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Telegram заблокировали в Ираке

Министерство связи Ирака заблокировало мессенджер Telegram из соображений национальной безопасности, говорится в пресс-релизе ведомства, который приводит агентство Shafaq News.

«Решение о блокировке Telegram было принято в соответствии с директивами вышестоящих органов по вопросам национальной безопасности и защиты персональных данных граждан, поскольку было установлено, что приложение нарушает безопасность обработки данных, что противоречит закону», — отмечается в заявлении.

В ведомстве, в частности, подчеркнули, что некоторые каналы содержат большое количество личных данных, включая имена, адреса и информацию о родственных связях жителей страны.

В пресс-релизе подчеркивается, что иракские государственные учреждения неоднократно обращались к управляющей компании Telegram «с просьбой о сотрудничестве для закрытия платформ, которые приводят к утечке официальных данных государственных учреждений и личной информации граждан». Однако, как утверждает министерство, компания проигнорировала эти обращения.

Telegram широко использовался в Ираке для обмена сообщениями, а также в качестве источника новостей, уточнят РИА Новости.