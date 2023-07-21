Telegram заблокировали в Ираке

Министерство связи Ирака заблокировало мессенджер Telegram из соображений национальной безопасности, говорится в пресс-релизе ведомства, который приводит агентство Shafaq News.
В ведомстве, в частности, подчеркнули, что некоторые каналы содержат большое количество личных данных, включая имена, адреса и информацию о родственных связях жителей страны.
В пресс-релизе подчеркивается, что иракские государственные учреждения неоднократно обращались к управляющей компании Telegram «с просьбой о сотрудничестве для закрытия платформ, которые приводят к утечке официальных данных государственных учреждений и личной информации граждан». Однако, как утверждает министерство, компания проигнорировала эти обращения.
Telegram широко использовался в Ираке для обмена сообщениями, а также в качестве источника новостей, уточнят РИА Новости.