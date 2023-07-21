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Итальянского предпринимателя насмерть завалило сыром

Итальянский предприниматель Джакомо Кьяппарини погиб при обрушении стеллажей с сыром на складе своей сыроварни, сообщила L'Eco di Bergamo.

Владелец компании по производству сыра грана падано пропал без вести накануне вечером после того, как его завалило 25 тысячами головок сыра. Инцидент произошел на сыроварне в провинции Бергамо, пишет РИА Новости.

Тело 75-летнего мужчины обнаружили после поисков, продлившихся всю ночь.

Обрушение произошло на площади две тысячи квадратных метров и имело эффект домино. Кьяппарини, предположительно, в момент трагедии работал над установкой настроек аппарата, вращающего формы сыра для его созревания.

Предприятие погибшего располагает производственными мощностями на площади десять гектаров, а размер сельскохозяйственных земель превышает сто гектаров. В год компания производит свыше 15 тысяч головок сыра.

Грана падано — твердый полужирный сыр, похожий на пармезан. В отличие от него, грана падано производится не только в регионе Эмилия-Романья, но и в других областях севера Италии.